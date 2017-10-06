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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа

ЖЕНЕВА, 6 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Исполнительный директор Международной кампании по отмене ядерного оружия ICAN Беатрис Фин назвала шуткой свою запись про президента США Дональда Трампа, опубликованную в Twitter накануне присуждения ICAN Нобелевской премии мира.

Источник: AFP 2017

«Как-то неудобно получилось. Это была шутка», — сказала она в пятницу на пресс-конференции по случаю присуждения Нобелевской премии мира ICAN.

В среду, 4 октября, Фин написала в Twitter: «Дональд Трамп — идиот». На пресс-конференции ее попросили прокомментировать запись, и Фин пояснила, что написала ее в качестве реакции на очередное заявление Трампа.

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Ранее Фин заявляла, что Дональд Трамп угрожает миру ядерной войной и отвергает дипломатические подходы. По ее словам, американский лидер планирует «разработать новые типы ядерных ракет».

Беатрис Фин занимает должность исполнительного директора ICAN с 2014 года. Ранее она представляла Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF) в Международном координационном совете ICAN.

ICAN — объединение, продвигающее идею выполнения Договора о запрещении ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года. Нобелевский комитет 6 октября присудил кампании Нобелевскую премию мира.

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