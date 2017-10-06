В Екатеринбурге предложили поставить памятник Екатерине наподобие статуи Свободы

Источник: AP 2017

«Отсыпать остров и сделать основание. На это основание поставить Екатерину такого роста, чтобы была видна со всех концов города Екатеринбурга. И ночью подсветить. Это была бы такая красота в центре города, которая и из самолета видна была всегда. Это как статуя Свободы в Нью-Йорке», — отметил Э. Россель на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

Он добавил, что не поддерживает идею строительства на пруду храма на воде. «Я это вообще не понимаю. Храм может быть и надо построить, но мест полно, где можно построить. Почему на воде?» — сказал Россель.

По его словам, также можно установить возле аэропорта Кольцово памятник, посвященный людям, внесшим вклад в развитие Урала.

«Вокруг постамента сделать барельеф всех людей, которые сделали вклад в развитие Среднего Урала и возглавляет его Петр I», — пояснил Россель.

Ранее сообщалось, что к маю 2023 года планируется в акватории городского пруда построить собор во имя святой великомученицы Екатерины.