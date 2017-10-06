Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Раскрыт секрет внешней привлекательности
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Киев получил имущество Януковича на $48 млн
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
16:11 (мск), источник: Интерфакс

В Екатеринбурге предложили поставить памятник Екатерине наподобие статуи Свободы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Памятник Екатерине, подобный американской статуе Свободы, предложил возвести в акватории городского пруда в Екатеринбурге первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель.

Источник: AP 2017

«Отсыпать остров и сделать основание. На это основание поставить Екатерину такого роста, чтобы была видна со всех концов города Екатеринбурга. И ночью подсветить. Это была бы такая красота в центре города, которая и из самолета видна была всегда. Это как статуя Свободы в Нью-Йорке», — отметил Э. Россель на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

Читайте также
В Пуэрто-Рико 126-метровая скульптура Церетели устояла после урагана «Мария»

Он добавил, что не поддерживает идею строительства на пруду храма на воде. «Я это вообще не понимаю. Храм может быть и надо построить, но мест полно, где можно построить. Почему на воде?» — сказал Россель.

По его словам, также можно установить возле аэропорта Кольцово памятник, посвященный людям, внесшим вклад в развитие Урала.

«Вокруг постамента сделать барельеф всех людей, которые сделали вклад в развитие Среднего Урала и возглавляет его Петр I», — пояснил Россель.

Ранее сообщалось, что к маю 2023 года планируется в акватории городского пруда построить собор во имя святой великомученицы Екатерины.

Как говорится в проекте разрешения на создание земельного участка в акватории пруда, опубликованного на сайте администрации Екатеринбурга, строительство приурочено к празднованию 300-летия города и может начаться в мае 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
В Подмосковье перевернулся автобус, есть погибшие
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь