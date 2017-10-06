Холодный уикенд: в Узбекистан приходят первые заморозки
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По сообщению МЧС республики, в Ташкентской области в ближайший уикенд температура воздуха ночью не поднимется выше 0 градусов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По сообщению МЧС республики, в Ташкентской области в ближайший уикенд температура воздуха ночью не поднимется выше 0 градусов.
В районе Чарвака — 7 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 7−9 градусов тепла. 8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 8−10 градусов тепла. .
По Чимгану — 7 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 5−7 градусов тепла. 8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 6−8 градусов тепла.
Также заморозки ожидаются и на перевале Камчик — 7 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем 3−5 градусов тепла. 8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем 4−6 градусов тепла.