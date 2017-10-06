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18:21 (мск), источник: Podrobno.uz

Холодный уикенд: в Узбекистан приходят первые заморозки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По сообщению МЧС республики, в Ташкентской области в ближайший уикенд температура воздуха ночью не поднимется выше 0 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 73% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Podrobno.uz

В районе Чарвака — 7 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 7−9 градусов тепла. 8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 8−10 градусов тепла. .

По Чимгану — 7 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 5−7 градусов тепла. 8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 0−2 градуса мороза, днем 6−8 градусов тепла.

Также заморозки ожидаются и на перевале Камчик — 7 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем 3−5 градусов тепла. 8 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем 4−6 градусов тепла.

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