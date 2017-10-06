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18:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Худрук нижегородского ТЮЗа Вячеслав Кокорин скончался на 73 году жизни 5 октября

Худрук нижегородского ТЮЗа Вячеслав Кокорин скончался на 73 году жизни 5 октября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили ученики Кокорина.

Источник: Reuters

Согласно информации, театральный деятель скончался вечером 5 октября после продолжительной болезни.

Напомним, с 2006 года Кокорин занимал пост художественного руководителя нижегородского театра юного зрителя.

СПРАВКА

Вячеслав Кокорин родился 30 мая 1944 года в Улан-Удэ. Закончил Белорусский театрально-художественный институт, позднее Ленинградский ЛГИТМиК. В разные годы возглавлял ТЮЗы Иркутска и Екатеринбурга. Режиссер был удостоен звания заслуженного работника искусств РФ.

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