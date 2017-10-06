Худрук нижегородского ТЮЗа Вячеслав Кокорин скончался на 73 году жизни 5 октября
Худрук нижегородского ТЮЗа Вячеслав Кокорин скончался на 73 году жизни 5 октября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили ученики Кокорина.
Худрук нижегородского ТЮЗа Вячеслав Кокорин скончался на 73 году жизни 5 октября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили ученики Кокорина.
Согласно информации, театральный деятель скончался вечером 5 октября после продолжительной болезни.
Напомним, с 2006 года Кокорин занимал пост художественного руководителя нижегородского театра юного зрителя.
СПРАВКА
Вячеслав Кокорин родился 30 мая 1944 года в