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21:27 (мск), источник: Meduza

Майли Сайрус и Галь Гадот сыграли в шарады. Вничью!

В начале октября актриса Галь Гадот, исполнившая роль Чудо-женщины в одноименном фильме, и певица Майли Сайрус посетили шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show». Вместе с ведущим и Тариком Троттером из группы The Roots они сыграли в шарады.

По правилам, игроки делятся на две команды. После этого участники по очереди изображают названия фильмов и песен, указанные на табличках, а их партнеры должны угадать, о чем идет речь.

Галь Гадот досталась песня Брюса Спрингстина «Born to Run» («Рождены, чтобы бежать»), а Майли Сайрус — композиция «Ring of Fire» («Кольцо огня») Джонни Кэша. В свою очередь, Фэллон показывал «Оно», а Троттер — «Парк Юрского периода».

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