Майли Сайрус и Галь Гадот сыграли в шарады. Вничью!
В начале октября актриса Галь Гадот, исполнившая роль
В начале октября актриса Галь Гадот, исполнившая роль
По правилам, игроки делятся на две команды. После этого участники по очереди изображают названия фильмов и песен, указанные на табличках, а их партнеры должны угадать, о чем идет речь.
Галь Гадот досталась песня Брюса Спрингстина «Born to Run» («Рождены, чтобы бежать»), а Майли Сайрус — композиция «Ring of Fire» («Кольцо огня») Джонни Кэша. В свою очередь, Фэллон показывал «Оно», а Троттер — «Парк Юрского периода».