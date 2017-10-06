Сильный ветер прогнозируется в выходные в Свердловской области

МЧС в связи с этим предупреждает население и органы власти о возможных авариях на объектах энергетики.

Рекомендовано по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.