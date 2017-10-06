Сильный ветер прогнозируется в выходные в Свердловской области
Екатеринбург. 6 октября.
Екатеринбург. 6 октября.
МЧС в связи с этим предупреждает население и органы власти о возможных авариях на объектах энергетики.
Рекомендовано по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.
Спасатели советуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение с крыш и балконов шифера и других предметов.