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16:30 (мск), источник: Интерфакс

Сильный ветер прогнозируется в выходные в Свердловской области

Екатеринбург. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Свердловской области сильный ветер, скорость которого может достигать 15−17 м/с, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 764 мм рт. ст. 3 м/с

МЧС в связи с этим предупреждает население и органы власти о возможных авариях на объектах энергетики.

Рекомендовано по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.

Спасатели советуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение с крыш и балконов шифера и других предметов.

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