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17:22 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградский Центр охраны памятников решили ликвидировать

Администрация Калининграда решила ликвидировать муниципальное учреждение «Центр охраны памятников». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Источник: Клопс.ru

Документ подписан главой Калининграда Александром Ярошуком. В нём говорится, что учреждение должны ликвидировать до 31.12.2017. Комитет по социальной политике горадминистрации назван ответственным за осуществление ликвидационных процедур. Он же становится правопреемником Центра охраны памятников, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Работники учреждения должны быть предупреждены о решении в течение трёх дней после издания постановления о ликвидации. Полномочия по управлению делами Центра охраны памятников переходят к ликвидационной комиссии со дня её формирования.

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