Калининградский Центр охраны памятников решили ликвидировать
Администрация Калининграда решила ликвидировать муниципальное учреждение «Центр охраны памятников». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Администрация Калининграда решила ликвидировать муниципальное учреждение «Центр охраны памятников». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Документ подписан главой Калининграда Александром Ярошуком. В нём говорится, что учреждение должны ликвидировать до
Работники учреждения должны быть предупреждены о решении в течение трёх дней после издания постановления о ликвидации. Полномочия по управлению делами Центра охраны памятников переходят к ликвидационной комиссии со дня её формирования.