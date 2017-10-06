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18:25 (мск), источник: Kommersant.uz

До конца года пересмотрят необходимость установленных дорожных знаков

Согласно документу, в Узбекистане поэтапно заменят устаревшие дорожные знаки на современные с высокоинтенсивным покрытием.

Источник: Kommersant.uz

Специально созданные рабочие группы проведут до 1 января 2018 года инвентаризацию дел в сфере, обратив особое внимание на запрещающие и предписывающие дорожные знаки на предмет необходимости и обоснованности их установления.

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На основе полученных данных уже к 1 январю 2019 года планируется создать единую электронную базу данных дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств регулирования дорожного движения.

В начале следующего года специалисты приступят к замене существующих знаков на автомобильных дорогах общего пользования международного и государственного значения с унификацией под размер 900×900 мм, а на дорогах общего пользования местного значения, межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улицах городов, городских поселков, кишлаков и аулов — 700×700 мм. Этот процесс планируется завершить не ранее начала 2021 года.

Кроме того, будут разработаны специальные нормативные документы, регламентирующие крепление знаков и указателей на высоте, обеспечивающей условия для их явной видимости, с учетом отдаленности от проезжей части и особенностей близко расположенных объектов.

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