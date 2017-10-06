Один из этапов репетиционного тестирования будет бесплатным
Специалисты продолжат анализировать задания централизованного тестирование (ЦТ) на соответствие учебным программам.
Специалисты продолжат анализировать задания централизованного тестирование (ЦТ) на соответствие учебным программам.
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Один из этапов репетиционного тестирования (РТ) белорусские абитуриенты в следующем году смогут пройти бесплатно, сообщили Sputnik в
Летом
В пятницу, по информации
При этом в
Жарко встречался в пятницу с руководителями рабочих групп по анализу заданий централизованного тестирования на соответствие школьным программам. На этой встрече решались, скорее, организационные вопросы и определяли планы на будущее.
Рабочие группы по анализу заданий ЦТ были созданы в Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко, который критически высказывался о тестировании и заявлял, что содержание тестов не соответствует школьной программе.