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18:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Инвестсовет Нижегородской области одобрил проект по строительству 60-метрового лыжного трамплина в Нижнем Новгороде

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», стоимость строительства составит порядка 280 млн. рублей.

Согласно информации, региональный тренировочный трамплинный комплекс планируется возвести на площади 46,735 тыс. кв. м на участке в границах пл. Сенной. Сам же трамплин будет спускаться до набережной Гребного канала между парком Победы и Печерским монастырем.

Стоимость первого этапа строительства с возведением 60-метрового трамплина составит 280,498 млн. рублей, а общая стоимость комплекса с тремя трамплинами составит уже 2,5 млрд. рублей. Первый этап планируется завершить за 11 месяцев, а средства на 2 и 3 этапы пока не выделены и поэтому даты их завершения не определены.

Кроме того, уже освоены около 600 млн. рублей на подготовку участка строительства, забиты сваи под строительство трамплина.

Как сообщалось ранее, строительство комплекса трамплинов в Нижнем Новгороде планируется начать в 2018 году.

На первом этапе должен быть создан трамплин К-60. Он будет использоваться для проведения учебно-тренировочного процесса МБУ ДО СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

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