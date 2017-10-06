Медведев считает нелегкой задачу улучшения имиджа бизнесмена в России

Источник: РИА "Новости"

«Это хорошая история [кружки по предпринимательству], но мы с вами понимаем, что дети будут хотеть заниматься подобными проектами только в том случае, если само отношение к предпринимательскому сословию будет в нашей стране соответствующим, а это не очень легкая задача», — заявил он на совещании о развитии дополнительного образования.

Медведев добавил, что предпринимательство необходимо изучать и в школах, и в рамках дополнительного образования.