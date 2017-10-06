Благоустройство набережной микрорайона Солнечного в Иркутске почти закончено

Для её выполнения на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов выделены почти 230 миллионов рублей. Летом в районе ледокола «Ангара» появился асфальт, а в сентябре — деревянный настил. На октябрь и ноябрь намечено строительство вдоль проспекта Маршала Жукова ограждений и пешеходных мостов через протоки. Территория с видом на водохранилище будет ровной, без ступенек. И значит, подойдёт для комфортных прогулок с колясками и велосипедами. Параллельно приводят в порядок сквер у воды в районе плотины ГЭС.