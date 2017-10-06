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17:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Благоустройство набережной микрорайона Солнечного в Иркутске почти закончено

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провёл выездное совещание с подрядчиками по программе «Формирование комфортной городской среды».

Источник: Вести Иркутск

Для её выполнения на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов выделены почти 230 миллионов рублей. Летом в районе ледокола «Ангара» появился асфальт, а в сентябре — деревянный настил. На октябрь и ноябрь намечено строительство вдоль проспекта Маршала Жукова ограждений и пешеходных мостов через протоки. Территория с видом на водохранилище будет ровной, без ступенек. И значит, подойдёт для комфортных прогулок с колясками и велосипедами. Параллельно приводят в порядок сквер у воды в районе плотины ГЭС.

— Работы ведутся в формате частно-муниципального партнёрства. Включается и бизнес активно. Со стороны города идут вложения в рамках программы «Комфортная городская среда». Бок о бок проект совместно реализовывается, — говорит представитель компании-подрядчика Анатолий Казакевич.

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