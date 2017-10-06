Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Суд ответил лишенной медали российской олимпийской чемпионке
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Песков ответил на слова о переделке Кремля для короля Сальмана
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
"Эта обложка мне дорого обошлась": Кожевникова о Playboy
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Стрельба в Лас-Вегасе
17:14 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашлась собака, которая потерялась пять лет назад

К жительнице Калининграда вернулась собака, которая пропала пять лет назад. Об этом Клопс.Ru рассказала сама владелица животного Ирина.

Источник: Клопс.ru

Собака по имени Хильда убежала в 2012 году. Хозяйка, как обычно, выпустила её погулять, а сама периодически наблюдала за питомицей из окна. Дома Хильду ждали щенки, и долго она во дворе не задерживалась. Однако в тот раз собака пропала.

«У меня было жуткое чувство вины: она пропала по моей беспечности, — говорит Ирина. — Я очень страдала, завела кошку и стала подбирать на улице бездомных собак. Подобрала, например, одну гончую — она родила щенков. Часть я раздала, а часть осталась, сейчас ищу им хозяев».

На днях Ирина увидела в соцсетях объявление о том, что найдена небольшая рыжая собака. По фотографиям выходило, что это потерявшаяся Хильда.

Женщина помчалась в Гурьевский район, где животное находилось на передержке — и опоздала. За это время собака успела снова сбежать. Сутки её искали в лесу. Выяснилось, что зверя нашли и увезли с собой грибники. И вот наконец хозяйка встретилась со своей питомицей.

«Когда мы с ней зашли в подъезд, она сама повела меня к лифту, — рассказывает Ирина. — Дома сразу нашла своё место и легла. Всё как раньше».

На шее у Хильды остался след от проволоки — кольцо, на котором вытерлась шерсть. Очевидно, животное держали на привязи. У неё больные уши, раны под мышками, и теперь ей предстоит поход к врачу. Но главное — она дома.

«Огромное спасибо всем, кто принимал участие в поисках, — сказала Ирина. — Просто нереальная благодарность. Я не могу об этом спокойно говорить».

По словам женщины, Хильда также попала к ней с улицы: была очень похожа на недавно умершую у женщины собаку, и калининградка не смогла устоять. Теперь у неё уже несколько животных, которые раньше были бездомными.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском
На Украине горит склад Минобороны, где хранится около 200 тыс. тонн боеприпасов
Шесть человек погибли в Подмосковье в аварии с автобусом
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Силуанов рассказал об опасности увлечения оборонными расходами
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России Предсказать, кто выйдет с первых минут на матч с Южной Кореей, не взялся бы даже осьминог Пауль, будь он жив. И это одна из интриг игры
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь