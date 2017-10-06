В Калининграде нашлась собака, которая потерялась пять лет назад

Источник: Клопс.ru

Собака по имени Хильда убежала в 2012 году. Хозяйка, как обычно, выпустила её погулять, а сама периодически наблюдала за питомицей из окна. Дома Хильду ждали щенки, и долго она во дворе не задерживалась. Однако в тот раз собака пропала.

«У меня было жуткое чувство вины: она пропала по моей беспечности, — говорит Ирина. — Я очень страдала, завела кошку и стала подбирать на улице бездомных собак. Подобрала, например, одну гончую — она родила щенков. Часть я раздала, а часть осталась, сейчас ищу им хозяев».

На днях Ирина увидела в соцсетях объявление о том, что найдена небольшая рыжая собака. По фотографиям выходило, что это потерявшаяся Хильда.

Женщина помчалась в Гурьевский район, где животное находилось на передержке — и опоздала. За это время собака успела снова сбежать. Сутки её искали в лесу. Выяснилось, что зверя нашли и увезли с собой грибники. И вот наконец хозяйка встретилась со своей питомицей.

«Когда мы с ней зашли в подъезд, она сама повела меня к лифту, — рассказывает Ирина. — Дома сразу нашла своё место и легла. Всё как раньше».

На шее у Хильды остался след от проволоки — кольцо, на котором вытерлась шерсть. Очевидно, животное держали на привязи. У неё больные уши, раны под мышками, и теперь ей предстоит поход к врачу. Но главное — она дома.

«Огромное спасибо всем, кто принимал участие в поисках, — сказала Ирина. — Просто нереальная благодарность. Я не могу об этом спокойно говорить».