В Ростове продлят маршрут № 40-МТ

Как сообщалось ранее, с 10 октября будет прекращена работа маршрутки № 59 «Левенцовский — филиал Часового завода “Витязь”».

«Так как основания продлевать договорные отношения с перевозчиком отсутствуют, департамент транспорта Ростова рассмотрел варианты дублирования данного маршрута», — говорится в сообщении.

Так, маршрут № 40-МТ «Изумруд — пр. Сельмаш» будет продлен до ул. Днепропетровской с увеличением количества графиков до 45 единиц.

Кроме того, сообщается, что со 2 октября маршрутка № 10 начала работать по схеме: мкр. Суворовский — ул. Петренко — ул. Сосновая — ул. Вавилова — ул. Зрелищная — ул. Оганова — ул. Таганрогская — ул. Малиновского — ул. Еременко — ул. Зорге — пр. Коммунистический — ул. Города Ле-Ман — ул. 2-я Краснодарская — ул. Малиновского — ГПЗ-10 — ул. Малиновского — ул. 2-я Краснодарская — пер. Безымянный — пр. Коммунистический — ул. Зорге — ул. Еременко — ул. Малиновского — ул. Таганрогская — ул. Оганова — ул. Зрелищная — ул. Вавилова — ул. Сосновая — ул. Петренко — мкр. Суворовский.