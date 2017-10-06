В Ростове продлят маршрут № 40-МТ
В Ростове изменится работа маршрута № 40-МТ
В Ростове изменится работа маршрута № 40-МТ
Как сообщалось ранее, с 10 октября будет прекращена работа маршрутки № 59 «Левенцовский — филиал Часового завода “Витязь”».
«Так как основания продлевать договорные отношения с перевозчиком отсутствуют, департамент транспорта Ростова рассмотрел варианты дублирования данного маршрута», — говорится в сообщении.
Так, маршрут № 40-МТ «Изумруд — пр. Сельмаш» будет продлен до ул. Днепропетровской с увеличением количества графиков до 45 единиц.
Кроме того, сообщается, что со 2 октября маршрутка № 10 начала работать по схеме: мкр. Суворовский — ул. Петренко — ул. Сосновая — ул. Вавилова — ул. Зрелищная — ул. Оганова — ул. Таганрогская — ул. Малиновского — ул. Еременко — ул. Зорге — пр. Коммунистический — ул. Города
С 16 октября маршрут № 10 перестает работать в режиме маршрутного такси и будет переведен в обычный режим с предоставлением всех льгот, подвижной состав будет оборудован валидаторами. Название маршрута изменится на № 10а.