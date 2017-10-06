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17:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 7 по 10 октября в Казани будет ограничено движение по улицам 1 Мая и С. Халтурина

(Город Казань KZN.RU, 6 октября). С 7 октября в Казани будет ограничено движение по улицам 1 Мая и С. Халтурина. Временное закрытие продлится до 10 октября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ул.1 Мая будет закрыта полностью. Движение по ул. С. Халтурина будет перекрыто по направлению к центру.

Закрытие связано с устранением аварии на сетях МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

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С 7 по 10 октября в Казани будет ограничено движение по улицам 1 Мая и С.Халтурина
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