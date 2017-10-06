С 7 по 10 октября в Казани будет ограничено движение по улицам 1 Мая и С. Халтурина
(Город Казань KZN.RU, 6 октября). С 7 октября в Казани будет ограничено движение по улицам 1 Мая и С. Халтурина. Временное закрытие продлится до 10 октября.
(Город Казань KZN.RU, 6 октября). С 7 октября в Казани будет ограничено движение по улицам 1 Мая и С. Халтурина. Временное закрытие продлится до 10 октября.
Ул.1 Мая будет закрыта полностью. Движение по ул. С. Халтурина будет перекрыто по направлению к центру.
Закрытие связано с устранением аварии на сетях МУП «Водоканал», сообщает