Два дня в Симферополе будут отключать свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости (Крым). В связи с проведением планового ремонта на электросетях ряд улиц Симферополя в воскресенье и понедельник останется без электроснабжения. Об этом сообщает «Единая
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости (Крым). В связи с проведением планового ремонта на электросетях ряд улиц Симферополя в воскресенье и понедельник останется без электроснабжения. Об этом сообщает «Единая
В частности, в воскресенье с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электричество на улицах Некрасова (№ 17, 12/4, 15), Самокиша (№ 16), С. -Ценского (№ 8,10, 3−7), Севастопольская (№ 6, 22/2), Турецкая (№ 1−6, 8−16, 5−21, 20−28, 30), Севастопольская/Чехова (№ 14/2), Чехова (№ 2, 1−17, 3/21), Турецкая/Чехова (№ 21/54).
В понедельник, 9 октября, с 8:30 до 17:00 не будет света у жителей улиц Общественная (№ 48−58, 47−63), Огородный переулок (№ 2−12, 1−15), Стрелковая (№ 24−26), Чонгарская (№ 34−48, 49−55), пер. Бокуна (№ 2−12, 1−15), Куйбышева (№ 62−96, 60/24), Караимская (№ 16), Чехова (№ 17, 17/6, 23, 25−33, 34−42), Караимская/Чехова (светофор).