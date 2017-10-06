Дорожники объяснили ликвидацию 2 разворотов на Московском проспекте в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Разворот в четырех направлениях на Московском проспекте сделают в рамках реконструкции путепровода в районе улицы Антонова-Овсеенко, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор» в пятницу, 6 октября. Работы начнутся в 2018 году. Их выполнят по заказу управления дорожного хозяйства администрации Воронежа.

В 2017 году дорожники убрали два разворота на Московском проспекте — около гостиницы «Спутник» и недалеко от микрорайона Подгорное — во время капремонта федеральной трассы А-134. Как рассказали в пресс-службе «Черноземуправтодора», развороты «находились слишком близко от правосторонних примыканий». Тем самым нарушались требования по безопасности дорожного движения.

— Теперь разворот будет только в районе областной больницы. А в 2018 году планируется начало реконструкции путепровода в районе Антонова-Овсеенко, которая предполагает устройство разворота во всех четырех направлениях, — рассказали в пресс-службе «Черноземуправтодора».