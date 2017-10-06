Дорожники объяснили ликвидацию 2 разворотов на Московском проспекте в Воронеже
Автомобили вновь смогут разворачиваться в 4 направлениях не раньше 2018 года.
Автомобили вновь смогут разворачиваться в 4 направлениях не раньше 2018 года.
Разворот в четырех направлениях на Московском проспекте сделают в рамках реконструкции путепровода в районе улицы
В 2017 году дорожники убрали два разворота на Московском проспекте — около гостиницы «Спутник» и недалеко от микрорайона Подгорное — во время капремонта федеральной трассы А-134. Как рассказали в
— Теперь разворот будет только в районе областной больницы. А в 2018 году планируется начало реконструкции путепровода в районе
Воронежские автомобилисты опубликовали на сайте change.org петицию, где попросили вернуть разворот около гостиницы «Спутник», ведущий от улицы Ломоносова к центру города. Водители пожаловались на километровые пробки, возникшие после ликвидации разворота. Петицию адресовали губернатору Алексею Гордееву, а также сотрудникам управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Воронежа. На 16:03 пятницы, 6 октября, петицию подписали 1072 человека.