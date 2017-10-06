Митинг, запланированный 7 октября на пл. им. Кирова, оказался несогласован с мэрией Самары

Администрация городского округа Самара не согласовала данное мероприятия в связи с тем, что его цели противоречат Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».

«В этой связи предупреждаем организаторов и потенциальных участников данного мероприятия о недопустимости нарушений положений действующего законодательства и об ответственности за участие в незаконной деятельности. В соответствии со ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов», — говорится в сообщении мэрии.