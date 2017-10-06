В Сочи обманутую семью не позволили выселить из проданной квартиры
Прокуратура Центрального района Сочи отстояла права двух местных жительниц, матери и дочери, которые едва не потеряли свою квартиру, доверившись сомнительному покупателю.
Прокуратура Центрального района Сочи отстояла права двух местных жительниц, матери и дочери, которые едва не потеряли свою квартиру, доверившись сомнительному покупателю.
В 2015 году дочь, страдающая психическим расстройством, получила 600 тыс. рублей от покупателя квартиры, который заверил ее о том, что в счет оплаты оставшихся 2,3 млн рублей он предоставит ей с матерью жилье эквивалентной стоимости. Полагая, что заключает договор залога, женщина подписала договор
В этом году новый хозяин, так и не предоставивший семье другого жилья, продал их квартиру, а новый собственник потребовал выселения. Женщины оспорили договор