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17:44 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи обманутую семью не позволили выселить из проданной квартиры

Прокуратура Центрального района Сочи отстояла права двух местных жительниц, матери и дочери, которые едва не потеряли свою квартиру, доверившись сомнительному покупателю.

Источник: Вести Сочи

В 2015 году дочь, страдающая психическим расстройством, получила 600 тыс. рублей от покупателя квартиры, который заверил ее о том, что в счет оплаты оставшихся 2,3 млн рублей он предоставит ей с матерью жилье эквивалентной стоимости. Полагая, что заключает договор залога, женщина подписала договор купли-продажи квартиры, по которому последняя перешла в собственность залогодателя.

В этом году новый хозяин, так и не предоставивший семье другого жилья, продал их квартиру, а новый собственник потребовал выселения. Женщины оспорили договор купли-продажи квартиры, посчитав его притворным, совершенным с целью прикрыть другую сделку. Однако суд первой инстанции не удовлетворил их заявление и принял решение об их выселении. Оно было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке, и Краснодарский краевой суд согласился с позицией надзорного органа. Решение суда первой инстанции было отменено, сделка купли-продажи жилого помещения признана недействительной, а в иске о выселении законных владельцев отказано, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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