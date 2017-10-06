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19:19 (мск), источник: Informburo.kz

Сотни КАМАЗов выстроились в очередь за углём в Караганде

Из-за резких холодов увеличились заказы на уголь, на предприятии «Шубарколь комир» будут выдавать топливо круглосуточно.

Источник: Informburo.kz

В Караганде к железнодорожному тупику, где отпускают четыре вида твёрдого топлива, выстроилась очередь из сотни КАМАЗов, сообщает 24.kz.

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Карагандинские добывающие компании будут отгружать уголь в две смены так как в регионе не снижается ажиотажный спрос на него. Иногда приходится ждать отгрузок по 2−3 дня, говорят водители. При этом добыча угля в этом году в регионе увеличилась на 12%.

«В Карагандинской области потребность в энергетическом угле — два миллиона тонн, которые население забирает. Сыграл фактор: резкие холода наступили в сентябре, и люди все начали заказывать уголь. Если ежедневно приходит большое количество машин, соответственно, образуется очередь. “Шубарколь комир” будет отгружать в две смены уголь. То есть, они добавляют вторую смену по отгрузке, и машины будут грузиться и днём, и ночью», — рассказал заместитель руководителя управления промышленности Карагандинской области Кайрат Шорманбаев.

Самого востребованного шубаркольского угля произвели больше на 30%, чем в прошлом. За неполный год 20 предприятий региона добыли свыше 20 млн тонн твёрдого топлива. Причём цена от производителей выросла на 9%.

В итоге конечные потребители за тонну угля платят 11 000 тенге.

На дефицит угля в Караганде местные жители начали жаловаться ещё в сентябре. По словам горожан, стоимость угля по сравнению с прошлым годом выросла на 30%.

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