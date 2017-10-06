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20:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Темные очки Мелании Трамп возбудили фантазию пользователей сети

Пользователи социальных сетей заподозрили неладное в том, что жена президента США Мелания Трамп постоянно появляется на публике в темных солнцезащитных очках. В Twitter обратили внимание на то, что первая леди делает это даже ночью.

Последний раз супруга главы государства была замечена в темных очках в аэропорту по прилете из Лас-Вегаса, где 1 октября Стивен Пэддок расстрелял 59 посетителей фестиваля кантри-музыки.

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Мелания не снимала темные очки и ночью, когда возвращалась после встречи с выжившими в урагане «Харви». Тогда первой леди досталось от пользователей и за изящные туфли на шпильках, которые многим в те трагические дни показались неуместными. Затемненные очки были на ней, даже когда пара возвращалась с рабочих каникул президента в Нью-Джерси.

Пользователи предположили, что Мелания выбирает темные очки для того, чтобы никто не увидел, как она закатывает глаза.

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Некоторые полагают, что женщина настолько не переносит своего мужа, что рассчитывает на черные стекла, которые якобы помогут ей его не видеть. Наиболее правдоподобной версией является то, что Мелания надевает затемненные очки, чтобы обезопасить глаза от ярких софитов.

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