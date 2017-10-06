Темные очки Мелании Трамп возбудили фантазию пользователей сети

Последний раз супруга главы государства была замечена в темных очках в аэропорту по прилете из Лас-Вегаса, где 1 октября Стивен Пэддок расстрелял 59 посетителей фестиваля кантри-музыки.

Мелания не снимала темные очки и ночью, когда возвращалась после встречи с выжившими в урагане «Харви». Тогда первой леди досталось от пользователей и за изящные туфли на шпильках, которые многим в те трагические дни показались неуместными. Затемненные очки были на ней, даже когда пара возвращалась с рабочих каникул президента в Нью-Джерси.

Пользователи предположили, что Мелания выбирает темные очки для того, чтобы никто не увидел, как она закатывает глаза.