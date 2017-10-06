Как одевается Меган Маркл

После официального подтверждения слухов о романе с принцем Гарри 36-летняя актриса Меган Маркл стала фигурой номер один для обсуждения в сети. Поводов много: девушка старше принца на три года, за ее плечами уже есть развод, а от мамы она унаследовала афроамериканские корни, что может быть проблемой, если она станет членом королевской семьи. Тем не менее Маркл нисколько не стесняется своей биографии и не собирается «подстраиваться» под нормы королевской семьи. Об этом она заявляет с помощью известного приема, которым пользуются женщины высокопоставленных лиц, — через одежду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BLwOXzPAG0S/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-19T17:50:43+00:00">Окт 19 2016 в 10:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце сентября в Торонто проходила церемония открытия Invictus Games («Игры непокоренных») — международных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами, которые по инициативе принца Гарри проходят уже четвертый год подряд в разных странах. На второй день мероприятия были запланированы спортивные соревнования, на которые Меган пришла в белой блузке и рваных джинсах.

Конечно, никто не ждал от нее бального платья и корабля на голове, но насколько уместно появиться потенциальному члену королевской семьи в столь непринужденном виде?

Пользователи сети сразу же сравнили наряд Меган с образами, которые выбирает Кейт Миддлтон для аналогичных событий. Так, для посещения спортивного мероприятия SportsAid, проходившего в одном из парков Лондона, герцогиня Кембриджская подобрала темно-синий пиджак, топ в полоску и обычные синие джинсы — классический кэжуал без каких-либо сомнительных акцентов.

Впрочем, сравнивать стиль этих женщин не имеет никакого смысла. Еще со студенческих времен Кейт отдавала предпочтение скромным женственным вещам, а став супругой принца Уильяма, перешла на стиль покойной принцессы Дианы. Если Миддлтон понимала, что может стать членом королевской семьи уже в 20, то у Маркл в этом же возрасте были совсем другие задачи в жизни. С детства Меган часто бывала на съемочных площадках, а получив высшее образование, и вовсе решила стать актрисой. Поэтому большая часть гардероба Маркл мало чем отличается от шкафа звезд Голливуда: кожаные лосины, откровенные вырезы, обтягивающие джинсы с рваными коленками, яркие сумки.

Правда, все эти вещи Меган носила еще до отношений с Гарри. Тогда она была частым гостем на светских мероприятиях, где актрисы вынуждены выглядеть «соответствующим образом». Яркая помада, платье с глубоким декольте или кричащее мини с высокими шпильками вполне уместны для звезд экрана. Тем интереснее наблюдать, изменится ли стиль актрисы с ирландскими и афроамериканскими корнями после замужества.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BKjs5w0AG4i/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-20T00:35:58+00:00">Сен 19 2016 в 5:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Охарактеризовать стиль, которого придерживается Маркл, пока достаточно сложно. С одной стороны, часть ее образов вполне соответствуют представлением о дресс-коде для членов королевской семьи. Так, на свадьбе лучшего друга принца Гарри на Ямайке Меган появилась в длинном платье с цветочным принтом и туфлях на плоской подошве. А на открытии «Игр непокоренных» Меган была в классическом черном платье с коротким рукавом. С другой стороны, она носит рваные джинсы, куртки-бомберы и кожаные леггинсы, подчеркивающие все достоинства фигуры.

Вероятнее всего, Маркл пока сама не очень понимает, как ей стоит выглядеть.

Киношное прошлое и настоящее заставляет ее не думать об общественном мнении и надевать то, что хочется. Но официальные мероприятия с участием первых лиц вынуждают соответствовать правилам игры, в которых одежда выходит на первый план. Неизменным в образе Меган всегда остается разве что макияж — за счет черных стрелок она делает акцент на больших карих глазах.

Стиль Меган Маркл настолько заинтересовал общественность, что в сети даже появился сайт meghansmirror.com с фотографиями образов девушки принца. Снимки подобраны по различным категориям — наряды для аэропорта, занятий йогой, одежда для дома, стиль в Лондоне, Торонто и так далее. В повседневной жизни Меган отдает предпочтение удобным вещам: свитер на одно плечо, джинсы, открывающие щиколотку, болотная парка, кроссовки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BJQSL4TAxml/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-18T15:05:33+00:00">Авг 18 2016 в 8:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Британский Vogue сделал большой материал из фотографиям нарядов Маркл. Так, в промежутке между 2007 и 2013 актриса появлялась на публике в мини-шортах и юбках, платьях с глубоким вырезом или голыми плечами. Блестящие пайетки, насыщенный синий, фуксия, черный — такими были ее цветовые предпочтения. В октябре 2013 Меган заинтересовала классика. На светских вечерах она появлялась в элегантном бежевом платье из шелка, платье-футляре темно-зеленого цвета с черными вставками и свободных белых брюках с завышенной талией. Затем, в 2015 году, Меган вновь решила быть яркой и сексуальной и стала отдавать предпочтение ярко-красному, коротким шортам с высокими каблуками, кожаным леггинсам и кричащим мини с глубоким декольте.

Сейчас она одевается более чем расслабленно, но не подчеркнуто сексуально.

Особенно модным критикам понравилась ее белая свободная рубашка и рваные джинсы, которые она надела на одно из состязаний «Игр непокоренных». Третье появление Меган Маркл на Играх было ознаменовано не одним важным событием, а двумя. Да, вместе с актрисой за спортивными соревнованиями наблюдала ее мать Дория Рэдлан. Но рядом с ней был еще один человек — лучшая подруга актрисы Джессика Малруни, стилист канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его супруги Софи Грегуар-Трюдо.

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36-летняя пиарщица водит дружбу с возлюбленной принца Гарри с тех пор, как познакомилась с ней на занятиях йогой в Торонто. Стилистом канадского премьера и его жены она, по информации The Telegraph, стала в прошлом году — поначалу она дала несколько советов Софи Грегуар-Трюдо (ей принадлежала идея выбрать для выхода в свет платье канадского дизайнера), после чего стала сотрудничать с первой парой Канады на постоянной основе. В частности, она выбирала наряды для канадского премьер-министра и его жены на время визита герцога и герцогини Кембриджских в Канаду осенью 2016 года. И несмотря на то, что публично она отрицает тот факт, что помогает подруге с нарядами, СМИ уверены, что это не совсем так.

А вот то, что стиль Меган Маркл уже начинают копировать, — это факт. Плащ, в котором она появилась на «Играх непокоренных» в компании мамы и подруги, был распродан за несколько дней: сейчас купить тренч Line the Label, по сообщению US Weekly, уже невозможно.