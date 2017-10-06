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19:47 (мск), источник: Газета.Ру

Как одевается Меган Маркл

Принц Гарри наконец перестал скрывать свои отношения с Меган Маркл — за последнюю неделю влюбленные уже несколько раз выходили в свет в статусе пары, в том числе и в сопровождении матери актрисы, Дории Рэдлан. Общественность озадачена. Принц Гарри и Меган Маркл ведут себя на публике весьма раскованно, но проблема даже не в этом. Можно ли потенциальной невесте принца носить рваные джинсы, разбиралась «Газета.Ru».

После официального подтверждения слухов о романе с принцем Гарри 36-летняя актриса Меган Маркл стала фигурой номер один для обсуждения в сети. Поводов много: девушка старше принца на три года, за ее плечами уже есть развод, а от мамы она унаследовала афроамериканские корни, что может быть проблемой, если она станет членом королевской семьи. Тем не менее Маркл нисколько не стесняется своей биографии и не собирается «подстраиваться» под нормы королевской семьи. Об этом она заявляет с помощью известного приема, которым пользуются женщины высокопоставленных лиц, — через одежду.

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В конце сентября в Торонто проходила церемония открытия Invictus Games («Игры непокоренных») — международных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами, которые по инициативе принца Гарри проходят уже четвертый год подряд в разных странах. На второй день мероприятия были запланированы спортивные соревнования, на которые Меган пришла в белой блузке и рваных джинсах.

Конечно, никто не ждал от нее бального платья и корабля на голове, но насколько уместно появиться потенциальному члену королевской семьи в столь непринужденном виде?
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Пользователи сети сразу же сравнили наряд Меган с образами, которые выбирает Кейт Миддлтон для аналогичных событий. Так, для посещения спортивного мероприятия SportsAid, проходившего в одном из парков Лондона, герцогиня Кембриджская подобрала темно-синий пиджак, топ в полоску и обычные синие джинсы — классический кэжуал без каких-либо сомнительных акцентов.

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Впрочем, сравнивать стиль этих женщин не имеет никакого смысла. Еще со студенческих времен Кейт отдавала предпочтение скромным женственным вещам, а став супругой принца Уильяма, перешла на стиль покойной принцессы Дианы. Если Миддлтон понимала, что может стать членом королевской семьи уже в 20, то у Маркл в этом же возрасте были совсем другие задачи в жизни. С детства Меган часто бывала на съемочных площадках, а получив высшее образование, и вовсе решила стать актрисой. Поэтому большая часть гардероба Маркл мало чем отличается от шкафа звезд Голливуда: кожаные лосины, откровенные вырезы, обтягивающие джинсы с рваными коленками, яркие сумки.

Правда, все эти вещи Меган носила еще до отношений с Гарри. Тогда она была частым гостем на светских мероприятиях, где актрисы вынуждены выглядеть «соответствующим образом». Яркая помада, платье с глубоким декольте или кричащее мини с высокими шпильками вполне уместны для звезд экрана. Тем интереснее наблюдать, изменится ли стиль актрисы с ирландскими и афроамериканскими корнями после замужества.

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Охарактеризовать стиль, которого придерживается Маркл, пока достаточно сложно. С одной стороны, часть ее образов вполне соответствуют представлением о дресс-коде для членов королевской семьи. Так, на свадьбе лучшего друга принца Гарри на Ямайке Меган появилась в длинном платье с цветочным принтом и туфлях на плоской подошве. А на открытии «Игр непокоренных» Меган была в классическом черном платье с коротким рукавом. С другой стороны, она носит рваные джинсы, куртки-бомберы и кожаные леггинсы, подчеркивающие все достоинства фигуры.

Вероятнее всего, Маркл пока сама не очень понимает, как ей стоит выглядеть.
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Киношное прошлое и настоящее заставляет ее не думать об общественном мнении и надевать то, что хочется. Но официальные мероприятия с участием первых лиц вынуждают соответствовать правилам игры, в которых одежда выходит на первый план. Неизменным в образе Меган всегда остается разве что макияж — за счет черных стрелок она делает акцент на больших карих глазах.

Стиль Меган Маркл настолько заинтересовал общественность, что в сети даже появился сайт meghansmirror.com с фотографиями образов девушки принца. Снимки подобраны по различным категориям — наряды для аэропорта, занятий йогой, одежда для дома, стиль в Лондоне, Торонто и так далее. В повседневной жизни Меган отдает предпочтение удобным вещам: свитер на одно плечо, джинсы, открывающие щиколотку, болотная парка, кроссовки.

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Британский Vogue сделал большой материал из фотографиям нарядов Маркл. Так, в промежутке между 2007 и 2013 актриса появлялась на публике в мини-шортах и юбках, платьях с глубоким вырезом или голыми плечами. Блестящие пайетки, насыщенный синий, фуксия, черный — такими были ее цветовые предпочтения. В октябре 2013 Меган заинтересовала классика. На светских вечерах она появлялась в элегантном бежевом платье из шелка, платье-футляре темно-зеленого цвета с черными вставками и свободных белых брюках с завышенной талией. Затем, в 2015 году, Меган вновь решила быть яркой и сексуальной и стала отдавать предпочтение ярко-красному, коротким шортам с высокими каблуками, кожаным леггинсам и кричащим мини с глубоким декольте.

Сейчас она одевается более чем расслабленно, но не подчеркнуто сексуально.

Особенно модным критикам понравилась ее белая свободная рубашка и рваные джинсы, которые она надела на одно из состязаний «Игр непокоренных». Третье появление Меган Маркл на Играх было ознаменовано не одним важным событием, а двумя. Да, вместе с актрисой за спортивными соревнованиями наблюдала ее мать Дория Рэдлан. Но рядом с ней был еще один человек — лучшая подруга актрисы Джессика Малруни, стилист канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его супруги Софи Грегуар-Трюдо.

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36-летняя пиарщица водит дружбу с возлюбленной принца Гарри с тех пор, как познакомилась с ней на занятиях йогой в Торонто. Стилистом канадского премьера и его жены она, по информации The Telegraph, стала в прошлом году — поначалу она дала несколько советов Софи Грегуар-Трюдо (ей принадлежала идея выбрать для выхода в свет платье канадского дизайнера), после чего стала сотрудничать с первой парой Канады на постоянной основе. В частности, она выбирала наряды для канадского премьер-министра и его жены на время визита герцога и герцогини Кембриджских в Канаду осенью 2016 года. И несмотря на то, что публично она отрицает тот факт, что помогает подруге с нарядами, СМИ уверены, что это не совсем так.

А вот то, что стиль Меган Маркл уже начинают копировать, — это факт. Плащ, в котором она появилась на «Играх непокоренных» в компании мамы и подруги, был распродан за несколько дней: сейчас купить тренч Line the Label, по сообщению US Weekly, уже невозможно.

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