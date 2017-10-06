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17:54 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани презентовали книгу о первом татарском подводнике

В Казани прошла презентация книги «Легендарные “Щуки” Измаила Зайдулина» о первом татарском подводнике, подвиг которого был незаслуженно забыт.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказал автор книги, крайний командир подлодки «Казань» Игорь Кравцов, это издание полностью основано на документах и потому исправляет все ошибки, допущенные в ранее выпущенных статьях о легендарном командире двух подлодок — Щ-123 и Щ-423.

«Измаил Зайдулин участвовал в двух экспедициях особого назначения, — отметил Игорь Кравцов. — Под его командованием две подлодки без предварительной подготовки в 1936 и 1940 годах поставили рекорды по длительности автономного похода. Экипаж находился в море около 2,5 месяца, что более чем втрое превышало установленный лимит автономности. А в 1940 году его подлодка стала первой, совершившей переход по Северному морскому пути за одну навигацию. Однако заслуги командира не оценили, потому что его имя числилось в списке репрессированных».

Автор книги по дням восстановил условия и обстоятельства, в которых совершались эти трудные автономные переходы. Сю эту хронику с подробным анализом он включил в свою историческую повесть-исследование. В книге собраны не только архивные документы, но и ранее неопубликованные фотографии из личного архива внучки Измаила Зайдулина, которая живёт в Санкт-Петербурге.

Большинство экземпляров книги передадут в школьные библиотеки Казани.

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