В Воронеже установили бюст герою Советского Союза Андрею Серебрякову

Погиб Андрей Серебряков, защищая Воронеж. На окраине города в июле 1942 года его подразделение должно был прорвать линию противника. Танк военного загорелся, но он не покинул машину и продолжал вести огонь по врагам. Ему было 28 лет.

А вот звание героя Советского Союза Андрей Серебряков получил ещё до Великой Отечественной — за отвагу в русско-финской войне. В бою за один из посёлков он 8 раз водил машину в атаку, расчищая дорогу для основных подразделений.

— Я о нём ничего не помню, потому что мне был всего годик, когда он погиб. Поэтому всё я знаю со слов мамы, родственников. Они дружили с детства и он был очень скромный, он и девчонок никогда не обижал. А когда услышал по радио объявление, что он в списках героев Советского Союза, удивился. Но ведь война есть война. И защищать Родину или с девчонками дружить — это совсем другое дело, — рассказала дочь Андрея Серебрякова Людмила.