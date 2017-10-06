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18:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже установили бюст герою Советского Союза Андрею Серебрякову

Танкисту и младшему лейтенанту государственной безопасности Андрею Серебрякову установили памятник — бюст Герою Советского Союза в пятницу открыли в Подгорном. Монумент далеко не единственный. Точно такой же, например, есть в родном городе военного — Ряжске.

Погиб Андрей Серебряков, защищая Воронеж. На окраине города в июле 1942 года его подразделение должно был прорвать линию противника. Танк военного загорелся, но он не покинул машину и продолжал вести огонь по врагам. Ему было 28 лет.

Кстати, незадолго до этого он стал командиром танковой роты имени Дзержинского. Танки, которые входили в её состав, были построены на средства трудящихся Дзержинского района Москвы.

А вот звание героя Советского Союза Андрей Серебряков получил ещё до Великой Отечественной — за отвагу в русско-финской войне. В бою за один из посёлков он 8 раз водил машину в атаку, расчищая дорогу для основных подразделений.

— Я о нём ничего не помню, потому что мне был всего годик, когда он погиб. Поэтому всё я знаю со слов мамы, родственников. Они дружили с детства и он был очень скромный, он и девчонок никогда не обижал. А когда услышал по радио объявление, что он в списках героев Советского Союза, удивился. Но ведь война есть война. И защищать Родину или с девчонками дружить — это совсем другое дело, — рассказала дочь Андрея Серебрякова Людмила.

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