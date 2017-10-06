Штормовое предупреждение объявили синоптики в трёх областях страны
В Жамбылской синоптики прогнозируют понижение температуры до минус шести, в
В Жамбылской синоптики прогнозируют понижение температуры до минус шести, в
На большей части страны ожидается ясная погода без осадков, лишь на крайнем западе и востоке местами ожидаются осадки. Местами по республике туман, усиление ветра, на юге и
Прогноз погоды на 7 октября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане облачно. Ночью -3 -5, днём 6−8 тепла.
В Алматы облачно. Температура воздуха ночью 0−2 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 11−13 градусов.
В Акмолинской области облачно. Температура воздуха ночью -2 -7 градусов. Днём 0−5 градусов тепла.
В Актюбинской области облачно. Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 10−15 градусов.
В Алматинской области солнечно. Ночью — 3 +2, днём 10−15 градусов тепла.
В Атырауской области облачно. Ночная температура воздуха 3−8 градусов тепла. Температурный фон днём составит 12−17 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области облачно. Температура воздуха до -1 -6 градусов ночью, 9−14 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области облачно. Ночью температура воздуха -2 -7 градусов тепла, днём 2−7 градусов тепла.
В Костанайской области облачно. Ночью 0 -5 градусов по Цельсию, днём — 5−10 тепла.
В Кызылординской области облачно. Температура воздуха ночью составит +1 +6, днём 12−17 тепла.
В Мангыстауской области солнечно. Ночная температура воздуха 3−8 градусов тепла. Температурный фон днём составит 15−20 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области дождь со снегом. Температура воздуха составит ночью и 0−5 тепла днём.
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