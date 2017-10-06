Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Умерла актриса Анна Вяземски
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
20Референдум в Каталонии
19:46 (мск), источник: Informburo.kz

Штормовое предупреждение объявили синоптики в трёх областях страны

В Жамбылской синоптики прогнозируют понижение температуры до минус шести, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях — усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 54% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Informburo.kz

На большей части страны ожидается ясная погода без осадков, лишь на крайнем западе и востоке местами ожидаются осадки. Местами по республике туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Прогноз погоды на 7 октября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

Читайте также
Потепление ожидается в Казахстане в выходные

В Астане облачно. Ночью -3 -5, днём 6−8 тепла.

В Алматы облачно. Температура воздуха ночью 0−2 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 11−13 градусов.

В Акмолинской области облачно. Температура воздуха ночью -2 -7 градусов. Днём 0−5 градусов тепла.

В Актюбинской области облачно. Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 10−15 градусов.

В Алматинской области солнечно. Ночью — 3 +2, днём 10−15 градусов тепла.

В Атырауской области облачно. Ночная температура воздуха 3−8 градусов тепла. Температурный фон днём составит 12−17 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом. Температура воздуха составит -2 -7 градусов ночью и до 2−7 градусов тепла днём.

В Жамбылской области облачно. Температура воздуха до -1 -6 градусов ночью, 9−14 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области облачно. Ночью составит 3−8, днём 12−17 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области облачно. Ночью температура воздуха -2 -7 градусов тепла, днём 2−7 градусов тепла.

В Костанайской области облачно. Ночью 0 -5 градусов по Цельсию, днём — 5−10 тепла.

В Кызылординской области облачно. Температура воздуха ночью составит +1 +6, днём 12−17 тепла.

В Мангыстауской области солнечно. Ночная температура воздуха 3−8 градусов тепла. Температурный фон днём составит 15−20 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области дождь со снегом. Температура воздуха составит ночью и 0−5 тепла днём.

В Северо-Казахстанской области облачно. Ночью температура воздуха от -2 -7 градусов, днём 0−5 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области облачно. Температура воздуха ночью 1−6, днём 12−17 тепла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
США призвали Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
В Каталонии объявили окончательные результаты референдума
Силуанов рассказал об опасности увлечения оборонными расходами
Телекомпания ВИD сменила пугавшую всех 30 лет заставку
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Главные события недели (видео)
Спорт
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России Предсказать, кто выйдет с первых минут на матч с Южной Кореей, не взялся бы даже осьминог Пауль, будь он жив. И это одна из интриг игры
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь