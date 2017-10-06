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19:11 (мск), источник: Sputnik.by

Отопление в домах Минска дадут с 9 октября

Включение отопления во всем жилом фонде может занять до пяти дней.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Отопление в жилом фонде столицы начнут включать с понедельника 9 октября, сообщили Sputnik в УП «Минскэнерго».

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После прихода в Беларусь похолодания многие начали интересоваться вопросом о том, когда же включат отопление. Для социальных объектов тепло уже дали в начале этой недели, а с жилым фондом столичные чиновники решили подождать.

«Согласно принятому решению МГИК от 6 октября 2017 года № 3393, с 9 октября 2017 года будет начато включение отопления в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах города Минска», — сообщили Sputnik в «Минскэнерго».

Как ранее заявляли специалисты, включение отопления может занять до пяти дней, однако энергетики постараются справиться за три дня. Первыми тепло получат жители домов, расположенных ближе к источнику тепла.

Для включения отопления в жилом фонде среднесуточная температура воздуха должна составлять не выше восьми градусов тепла. В 2016-м отопление в квартирах Минска включили также в первую декаду октября, а отключили как никогда поздно — в начале мая.

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