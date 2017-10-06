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18:29 (мск), источник: РИА Новости

Скифское золото должно вернуться в музеи Крыма, заявила Антонова

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Скифское золото должно вернуться в музеи Крыма, заявила РИА Новости президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Скифское золото должно вернуться в музеи Крыма, заявила РИА Новости президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова.

Она считает, что работники крымских музеев допустили неточность при оформлении документов на выдачу коллекции. По ее словам, они подчинялись украинскому департаменту культуры, поэтому скифское золото формально является собственностью Киева, что может стать причиной для принятия судебного решения не в пользу Крыма.

«Все эти экспонаты, фактически все, найдены на территории Крыма. Они должны вернуться в родные музеи в Крыму, я в этом убеждена», — сообщила Антонова.

Заседание апелляционного суда Нидерландов в отношении коллекции крымских музеев, известной как скифское золото, должно состояться в октябре. Ранее директор «Музея Тавриды» Андрей Мальгин оценил перспективы ее возвращения в Крым как небольшие.

«Музей Тавриды» является одним из четырех музеев, чьи уникальные экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Голландию. Кроме него экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

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