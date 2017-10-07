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00:22 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске 9 октября изменены маршруты автобусов из-за ограничения движения на пр. Независимости

Так, движение автобусов городских маршрутов № 100, 115Э будет организовано по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях.

Источник: БЕЛТА

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с временным ограничением движения транспортных средств на пр. Независимости 9 октября ориентировочно с 9.00 до 9.20 изменятся трассы автобусных маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГП «Минсктранс».

Так, движение автобусов городских маршрутов № 100, 115Э будет организовано по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях; движение автобусов маршрутов № 18, 26, 39 — по ул. Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Машерова в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «пр. Независимости» в обоих направлениях.

Движение автобусов пригородного маршрута № 300Э от АВ «Центральный» будет организовано по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении — по пр. Независимости, ул. Козлова, З. Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйской.

«Минсктранс» просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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