Денверские метеорологи зафиксировали огромный рой бабочек. Его длина — 110 километров

Источник: RTVi

Сначала ученые из Национальной метеорологической службы (NWS) решили, что спутник зафиксировал птиц. Тогда метеорологи обратились к пользователям твиттера, чтобы те помогли определить их вид. Почти все ответы, которые они получали, были одинаковыми: это бабочки.

Позже они поняли, что устройство зафиксировало миграцию огромного роя бабочек репейниц, который протянулся на 110 километров. Метеорологи говорят, что обычно спутник не замечает насекомых, поэтому не могли понять, что за скопление показали мониторы. Ученые обратили внимание, что направление движения объектов отличается от того, как обычно летают птицы.