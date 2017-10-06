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18:40 (мск), источник: RTVi

Денверские метеорологи зафиксировали огромный рой бабочек. Его длина — 110 километров

Метеорологи из Денвера зафиксировали огромный рой бабочек, пролетающих над Колорадо. Об этом 5 октября сообщает канал CBS.

Источник: RTVi

Сначала ученые из Национальной метеорологической службы (NWS) решили, что спутник зафиксировал птиц. Тогда метеорологи обратились к пользователям твиттера, чтобы те помогли определить их вид. Почти все ответы, которые они получали, были одинаковыми: это бабочки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже они поняли, что устройство зафиксировало миграцию огромного роя бабочек репейниц, который протянулся на 110 километров. Метеорологи говорят, что обычно спутник не замечает насекомых, поэтому не могли понять, что за скопление показали мониторы. Ученые обратили внимание, что направление движения объектов отличается от того, как обычно летают птицы.

Метеоролог Пол Шлаттер напомнил, что, как правило, миграция птиц происходит с севера на юг. Бабочки репейницы встречаются на всей территории США. Они мигрируют на север Мексики и юго-восток США во время холодных месяцев. Эти бабочки известны тем, что за день способны пролетать сотни километров.

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