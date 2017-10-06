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21:05 (мск), источник: Noi.md

Синоптики объявляют сильные ливни

В выходные во многих районах республики будет действовать предупреждение метеорологов в связи с непогодой Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» метеоопасности в центральных и южных районах страны в связи с ливнями и сильным ветром.

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Источник: Noi.md

Предупреждение будет действовать в выходные, 7 и 8 октября.

«Днем 7 октября и ночью 8 октября в южных и центральных районах ожидаются сильные дожди. Объем осадков достигнет 15−25 литров на квадратный метр, а местами до 30−40 литров на квадратный метр. 8 октября усилится северный ветер, порывы которого достигнут 15−20 м/с», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Исключение составляют лишь районы Бричаны, Окница, Единцы, Дондюшаны, Дрокия, Сорока, Рышканы и Глодяны. Там осадки будут менее интенсивными. Согласно прогнозу, ночью в выходные воздух прогреется до +5, +10 градусов, а днем ожидается +10, +15 градусов по Цельсию.

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