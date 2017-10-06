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19:27 (мск), источник: Интерфакс

В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспорта

Изменения в основном затронут автобусы, следующие через Садовое кольцо, площадь Тверская застава и Краснопресненскую набережную.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — В субботу, 7 октября, состоится масштабное обновление маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, проходящих через центр столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в пятницу.

«Всего более 60 маршрутов будут изменены с учетом данных об их востребованности и детального анализа потребностей пассажиров», — сказал собеседник агентства. По его словам, обновления, реализация которых стала возможной после завершения работ по благоустройству, затронут маршруты на Садовом кольце, площади Тверская застава и Краснопресненской набережной.

Так, например, маршрут автобуса м27 «Карачаровский путепровод — Метро «Парк Победы» объединит маршруты м2 и м7. На нем можно будет без пересадок доехать с Рязанского проспекта на Кутузовский. А новый маршрут 144к «Улица Кравченко — Метро «Октябрьская» станет укороченным вариантом маршрута 144, который следует до станции метро «Китай-город».

Благодаря введению двусторонней выделенной полосы на улицах Большая Лубянка и Сретенка автобус м2 от Фили теперь будет следовать до Рижского вокзала; автобусы м3 с вводом новой «выделенки» на Боровицкой площади не будут больше ездить по Пречистенской набережной; маршрут м7, следующий из Выхина до Китай-города, станет полуэкспрессным, то есть остановки будут только в ключевых транспортных узлах и популярных местах; м8 продлевается до остановки Дангауэровка, чтобы улучшить доступность метро «Авиамоторная»; автобусы м9 будут следовать по новой выделенной полосе на Большой Лубянке и Сретенке без поворота на Садовое кольцо; маршрут автобусов 903 продлевается от Рижского вокзала до станции метро «Проспект Мира».

Автобусы Б и т10 теперь не будут съезжать в тоннели на Калужской, Серпуховской и Таганской площадях, что призвано сделать более удобными пересадки на метро. Маршрут т7 продлевается до кинотеатра «Ударник» вместо разворота на Донской улице.

В пресс-службе отметили, что возле многих станций метро центра Москвы остановки общественного транспорта перемещаются ближе ко входам в подземку.

Год назад, 8 октября, была запущена первая очередь маршрутной сети наземного транспорта «Магистраль», объединившая 39 маршрутов. При этом автобусы и трамваи стали курсировать каждые 5−7 минут. Благодаря этому за год пассажиропоток на наземном транспорте увеличился на треть: сейчас этими маршрутами пользуются 500 тысяч человек в день.

Более подробная информация об изменениях в маршрутах наземного транспорта столицы размещена на сайте ГУП «Мосгортранс».

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