Гостям Кишиневского аэропорта — вино в подарок

Источник: Sputnik.md

Накануне Национального дня вина генеральный директор компании Avia Invest Петр Жардан, директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин, и вице-директор Проекта конкурентоспособности Молдовы Диана Лазэр по-праздничному встречали туристов, которые прибыли в пятницу в Кишиневский аэропорт.

Дарить прибывающим на молдавскую землю вино с логотипом Wine of Moldova уже стало доброй традицией. Так будет продолжаться следующие три дня, пока длится праздник вина.

«По случаю обновления и расширения аэропорта мы можем принимать в самых лучших условиях еще больше путешественников. Национальный день вина — это идеальный повод для того, чтобы привлечь иностранных туристов нашими традициями и угостить их самым лучшим, что у нас есть, — вином. А кто хоть однажды вкусил нашего гостеприимства, вернется сюда еще не раз!», — отметил Жардан.