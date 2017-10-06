За неприличное SMS арестовали жителя Мангистау

«В Бейнеуском районном суде рассмотрено административное дело по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан в отношении К. Судом установлено, что К. 22.08.2017 года, примерно в 18.00, умышленно написал SMS сообщение с нецензурной бранью в адрес Ж., тем самым нарушил покой физического лица», — говорится в сообщении пресс-службы Бейнеуского районного суда.