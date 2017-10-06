За неприличное SMS арестовали жителя Мангистау
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Жителя Мангистауской области арестован за SMS сообщение с нецензурной бранью, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Жителя Мангистауской области арестован за SMS сообщение с нецензурной бранью, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.
«В Бейнеуском районном суде рассмотрено административное дело по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан в отношении К. Судом установлено, что К.
Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного ареста на 2 суток.
Постановление суда вступило в законную силу.