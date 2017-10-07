Двое суток ареста за SMS с матом получил житель Мангыстауской области
В отношении любителя нецензурной лексики в Бейнеуском районном суде рассмотрено административное дело по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».
В отношении любителя нецензурной лексики в Бейнеуском районном суде рассмотрено административное дело по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».
Постановлением Бейнеуского районного суда за
«Судом установлено, что виновный 22 августа этого года примерно в 18.00 часов умышленно написал
Постановление суда вступило в законную силу.