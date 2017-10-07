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07:43 (мск), источник: Informburo.kz

Двое суток ареста за SMS с матом получил житель Мангыстауской области

В отношении любителя нецензурной лексики в Бейнеуском районном суде рассмотрено административное дело по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

Источник: Informburo.kz

Постановлением Бейнеуского районного суда за SMS-сообщение с нецензурным выражением жителя Мангыстауской области посадили на двое суток, сообщается на сайте Мангистауского областного суда.

«Судом установлено, что виновный 22 августа этого года примерно в 18.00 часов умышленно написал SMS-сообщение с нецензурной бранью в адрес заявителя, тем самым нарушил покой физического лица», — сообщает пресс-служба.

Постановление суда вступило в законную силу.

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