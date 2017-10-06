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21:48 (мск), источник: ТАСС

Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея Путина

Стоимость куртки составит 1299 фунтов.

ЛОНДОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский производитель одежды Matchless London выпустил модель куртки, на создание которой его вдохновил образ президента России Владимира Путина. Объявление приурочено к отмечаемому 7 октября 65-летнему юбилею российского лидера, при этом круглая дата нашла свое отражение в дизайне самой модели.

Мы ставим президента России Владимира Путина в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера.
Мануэле Маленотти
Управляющий директор Matchless London

«В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и занимается дзюдо, насколько мы можем судить по сообщениям СМИ. Это необычный распорядок дня даже для лидеров, которые намного моложе его. И да, он управляет Россией, мировой супервеликой державой».

Вдохновленная образом российского лидера куртка представлена в модели бомбер — короткой кожаной куртки на молнии с эластичными вставками и манжетами.

На рукаве — нашивка с цифрами 6595. Маленотти пояснил значение этого номера.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Россия — самая большая страна на Земле, — рассказал он. — Мы решили измерить расстояние между самой западной точкой России рядом с Калининградом на российско-польской границе и самой восточной точкой — поселком Наукан на берегу Берингова пролива напротив Аляски. Карты Google насчитали между двумя этими точками 6595 километров. Удивительно, что число 6595 также отражает 65-й день рождения российского президента».

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При этом Маленотти назвал эту куртку хорошим выбором для того, кто захочет сам проверить, насколько точны расчеты, и проехать эту дистанцию на мотоцикле. Упоминание этого вида транспорта не случайно — Matchless — одна из старейших марок мотоциклов в Великобритании. Компания производила их с 1899 до 1966 годы, а сейчас ее одежда высоко ценится среди мотоциклистов. Что же до куртки, то, как заверяют в компании, она изготовлена с использованием инновационных технологий и материалов, что позволяет выдерживать ее владельцу температуры до минус 40 градусов.

Желающим приобрести за 1299 фунтов куртку придется подождать до начала следующего года. «В продажу она должна поступить в январе 2018 года, а до этого она будет представлена в виде выставочного экземпляра», — сообщили корреспонденту ТАСС в магазине.

До этого компания уже выпускала несколько моделей курток, посвященных известным актерам, супергероям, культовым фильмам. Так, среди продукции компании есть куртки, выпущенные в честь Марлона Брандо, Арнольда Шварценеггера, Джеймса Бонда, Бэтмена, «Звездных войн».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Stalker-vk .
Видели уже как мотоциклист пытался проехать. Не успел он проехать и 500км как разбился из-за раздолбанной дороги.
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