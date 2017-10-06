Крышки канализационных люков в Японии разыграли в лотерею
Муниципалитет японского города Маэбаси, расположенный в 124 км севернее Токио, выставил на продажу старые металлические крышки от канализационных люков, украшенные городской символикой.
Муниципалитет японского города Маэбаси, расположенный в 124 км севернее Токио, выставил на продажу старые металлические крышки от канализационных люков, украшенные городской символикой.
Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 см и весом 40 кг стоила 3000 иен (около 20 долларов США), и желающим их приобрести нужно было подать заявку в местную мэрию.
Однако заявок поступило значительно больше, чем ожидали организаторы, поэтому среди 200 заявителей была проведена лотерея.
Победители лотереи приехали забрать свои покупки из разных концов Японии, в том числе из Токио.
48-летний токиец рассказал изданию NHK, что ему пришлось взять входной на работе и арендовать машину, чтобы забрать свой выигрыш. Что делать с крышкой люка, он пока не решил.
Любители канализационных люков существуют не только в Японии. Например, лидер лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин называет «историю и дизайн крышек люков» одним из своих хобби.