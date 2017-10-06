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6 октября, источник: Русская служба Би-би-си

Крышки канализационных люков в Японии разыграли в лотерею

Муниципалитет японского города Маэбаси, расположенный в 124 км севернее Токио, выставил на продажу старые металлические крышки от канализационных люков, украшенные городской символикой.

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Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 см и весом 40 кг стоила 3000 иен (около 20 долларов США), и желающим их приобрести нужно было подать заявку в местную мэрию.

Однако заявок поступило значительно больше, чем ожидали организаторы, поэтому среди 200 заявителей была проведена лотерея.

Разыгрывавшиеся крышки — трех разных дизайнов, в том числе с изображением роз, которые являются символом города.

Победители лотереи приехали забрать свои покупки из разных концов Японии, в том числе из Токио.

48-летний токиец рассказал изданию NHK, что ему пришлось взять входной на работе и арендовать машину, чтобы забрать свой выигрыш. Что делать с крышкой люка, он пока не решил.

Крышки люков представляют интерес для коллекционеров из-за своего дизайна. В прошлом году в Японии была выпущена серия коллекционных открыток с изображениями разных люков и указанием мест, где именно их можно увидеть.

Любители канализационных люков существуют не только в Японии. Например, лидер лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин называет «историю и дизайн крышек люков» одним из своих хобби.

Во время загрузки произошла ошибка.Люк в японском городе Тояма
Во время загрузки произошла ошибка.Люк на японском острове Хоккайдо
Во время загрузки произошла ошибка.Люк в японском городе Беппу
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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