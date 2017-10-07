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09:36 (мск), источник: БЕЛТА

Самолет Emirates «дрифтовал», сопротивляясь ураганному ветру

Споттеры засняли вынужденный занос самолета Airbus A380, принадлежащего авиакомпании Emirates и заходившего на посадку в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана «Ксавьер».

Выполнять сложные маневры самолет и экипаж заставил сильный ветер, принесенный ураганом. Пилоты перевели управление в ручной режим и старались удержать воздушное судно в пределах взлетно-посадочной полосы. К счастью, все обошлось благополучно.

Основной удар ветра пришелся на хвостовую часть в момент касания полосы. Самолет ушел в сильный занос, затем его бросило в обратную сторону, но пилоты «Эмирейтс» сумели справиться с боковым ветром.

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