Самолет Emirates «дрифтовал», сопротивляясь ураганному ветру
Споттеры засняли вынужденный занос самолета Airbus A380, принадлежащего авиакомпании Emirates и заходившего на посадку в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана «Ксавьер».
Споттеры засняли вынужденный занос самолета Airbus A380, принадлежащего авиакомпании Emirates и заходившего на посадку в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана «Ксавьер».
Выполнять сложные маневры самолет и экипаж заставил сильный ветер, принесенный ураганом. Пилоты перевели управление в ручной режим и старались удержать воздушное судно в пределах
Основной удар ветра пришелся на хвостовую часть в момент касания полосы. Самолет ушел в сильный занос, затем его бросило в обратную сторону, но пилоты «Эмирейтс» сумели справиться с боковым ветром.