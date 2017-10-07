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08:31 (мск), источник: Интерфакс

Рособрнадзор прекратил действие лицензии трех вузов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Действие лицензии трех вузов за прошедшую неделю прекратил Рособрнадзор, еще в два учебных заведения запрещен прием, сообщается на сайте ведомства.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: “Международная академия оценки и консалтинга”; “Институт Экономики Бизнеса”; “Сочинский институт экономики и информационных технологий”», — говорится в сообщении.

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием в «Самарскую гуманитарную академию», а также филиал «Воронежского экономико-правого института» в Липецке.

Кроме того, казанская «Академия социального обеспечения» лишена аккредитации по четырем направлениям: Экономика и управление, Юриспруденция, Психологические науки, а также Образование и педагогические науки.

В ведомстве отметили, что указанные меры были применены в период с 29 сентября по 5 октября.

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