Рособрнадзор прекратил действие лицензии трех вузов

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: “Международная академия оценки и консалтинга”; “Институт Экономики Бизнеса”; “Сочинский институт экономики и информационных технологий”», — говорится в сообщении.

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием в «Самарскую гуманитарную академию», а также филиал «Воронежского экономико-правого института» в Липецке.

Кроме того, казанская «Академия социального обеспечения» лишена аккредитации по четырем направлениям: Экономика и управление, Юриспруденция, Психологические науки, а также Образование и педагогические науки.