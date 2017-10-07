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10:19 (мск), источник: Noi.md

Брюссельская церковь выпустила собственное пиво

Брюссельская церковь, которая чуть не закрылась из-за недостатка прихожан, обратилась к бельгийским пивоваренным традициям и выпустила пиво, чтобы заработать деньги для растущей общины.

Источник: Noi.md

Церковь святой Екатерины расположена в районе доков у канала — сейчас этот район облагораживается. Пиво, выпущенное совместно с Brussels Beer Project, получило название «Ste Kat — так сокращенно называют церковь местные жители.

— Можно сказать, что пиво — это образ церкви, она кипучая, полная жизни, — говорит отец Джереми Шауб.

Доходы от продажи пива будут направлены на реновацию здания XIX века, которое мэрия Брюсселя несколько лет назад думала снести, чтобы построить рынок или жилой дом. Также планируется общинная поездка в тематический парк. Пиво будет продаваться в церковной лавке, а также в ресторанах и кафе поблизости от церкви.

Ste Kat — это крепкий пейл-эль в традиции аббатского и траппистского пивоварения, но у него более экзотичный вкус и охмеление, чем у традиционного бельгийского пива. Brussels Beer Project выпустит сначала около 50 тысяч бутылок и посмотрит, как они будут продаваться.

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