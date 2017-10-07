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07:54 (мск), источник: Tengrinews

Названа причина несчастных браков

Ученые из США и Швеции установили, что причиной разводов и проблем в семейной жизни чаще всего является «плохая генетика».

Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Университета Содружества Виргинии.

Специалисты проанализировали статистику разводов в Швеции и пришли к выводу, что молодожены, чьи родители состояли в нескольких браках, чаще всего повторяют их опыт. Виной тому не воспитание и не атмосфера в доме, а генетическая предрасположенность, говорится в материале.

Ученые обратились к брачным записям респондентов, взятых из приютов, и выяснили, что те повторяют историю отношений биологических родителей. При этом опыт приемной семьи не оказывает существенного влияния на частоту расставаний с партнерами.

«Мы убедительно доказали, что генетические факторы в значительной степени определяют склонность к разводу, которая передается от поколения к поколению», — заявила одна из авторов доклада Джессика Сальватор.

Исследователи надеются, что изучение проблемы на уровне генома, а также анализ «семейного досье» помогут в будущем снизить количество несчастных браков.

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