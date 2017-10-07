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01:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Мединский отреагировал на сообщения о своей госпитализации

Министр культуры России Владимир Мединский отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

Источник: РИА "Новости"
Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать.
Владимир Мединский
Министр культуры России

Тем самым он ни подтвердил, ни опровергнул информацию СМИ о своем состоянии.

В пятницу, 6 октября, источник в Минкульте сообщил «Ленте.ру», что Мединский находится в больнице на плановом обследовании, и в понедельник вернется к исполнению своих обязанностей.

2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора наук. Решение принято большинством голосов и носит рекомендательный характер. Точку в этом деле должен поставить президиум ВАК, который рассмотрит данный вопрос 20 октября.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
"Работал и буду работать ."- сказал трутень коллективу пчёл .
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