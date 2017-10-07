Мединский отреагировал на сообщения о своей госпитализации

Источник: РИА "Новости"

Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать. Владимир Мединский Министр культуры России

Тем самым он ни подтвердил, ни опровергнул информацию СМИ о своем состоянии.

В пятницу, 6 октября, источник в Минкульте сообщил «Ленте.ру», что Мединский находится в больнице на плановом обследовании, и в понедельник вернется к исполнению своих обязанностей.