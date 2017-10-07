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05:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Лето ненадолго вернется в Приморье

Последними теплыми деньками порадует приморцев осень, сообщает «Deita. ru». По данным Примгидромета, 7 октября, в крае переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17…+22°C. Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный днем…

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ДЕЙТА

Последними теплыми деньками порадует приморцев осень, сообщает «Deita.ru».

По данным Примгидромета, 7 октября, в крае переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17…+22°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный днем умеренный до сильного. Температура воздуха прогреется до +18…+20°С.

В Уссурийске переменная облачность, также без осадков. Ветер южный утром и днем умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха составит +21…+23 °С.

В Находке днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура +19…+21°С.

Таисия Масина.

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