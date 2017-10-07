Лето ненадолго вернется в Приморье
Последними теплыми деньками порадует приморцев осень, сообщает «Deita. ru». По данным Примгидромета, 7 октября, в крае переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер
Последними теплыми деньками порадует приморцев осень, сообщает «Deita. ru». По данным Примгидромета, 7 октября, в крае переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер
Последними теплыми деньками порадует приморцев осень, сообщает «Deita.ru».
По данным Примгидромета, 7 октября, в крае переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер
Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный,
В Уссурийске переменная облачность, также без осадков. Ветер южный утром и днем умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха составит +21…+23 °С.
В Находке днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура +19…+21°С.
Таисия Масина.