Игорь Пушкарев: Мы победили очереди в детские сады

Источник: VLADNEWS

Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал открытие нового детского сада в приморской столице, сообщает РИА VladNews. На своей странице в социальной сети он написал:

«Во Владивостоке отрыли новый детский сад на улице Интернациональная. Более 300 детей смогут ежедневно посещать дошкольное учреждение, оборудованное всем необходимым для полноценного развития ребёнка. Этот детский сад стал двадцать пятым по счёту за последние 8 лет. До 2008 года Владивосток потерял 200 детских садов: здания и помещения, где они располагались, были проданы, пришли в негодность или сданы в долгосрочную аренду. За эти годы администрации города удалось создать более десяти тысяч мест для маленьких дошколят. Мы победили очереди в детские сады детей от 3-х лет, и нельзя останавливаться на достигнутом», — написал Игорь Пушкарев.

Отметим, мэр Владивостока, несмотря на нахождение в СИЗО «Матросская тишина» с июня прошлого года, поздравляет приморцев со всеми крупными праздниками и значимыми датами. Наиболее ярким поздравление от мэра было в преддверии 8 марта: тогда на улицах Владивостока появились баннеры с восьмёркой, окутанной колючей проволокой. По всей видимости, таким образом Игорь Пушкарёв хотел в очередной раз обратить внимание на свое уголовное дело.