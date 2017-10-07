Хабаровский край лидирует по расширению охотугодий для ДВ-гектара

Хабаровский край лидирует на Дальнем Востоке по количеству выданных ДВ-гектаров и сокращению охотугодий. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе минвостокразвития, в регионе завершилась работа по расширению земель, возможных к выдаче в рамках проекта.

По информации министерства по развитию Дальнего Востока, Хабаровский край уменьшил охотничьи угодья до 1,5%, это лучший показатель на Дальнем Востоке.

«Все субъекты сейчас приняли свои нормативные акты, где описали все свои охотугодья, которые не попадают под программу “дальневосточный гектар”. К 10 октября мы обновим все пакеты и пересчитаем площадь, доступную для проекта», — рассказал на совещании по вопросам реализации проекта заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.

Всего в Хабаровском крае поступило 15679 заявление на получение земельного участка, 6833 участка уже выдано. Регион лидирует на Дальнем Востоке по количеству ДВ-гектаров, оформленных в пользование.