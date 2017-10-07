Хабаровский край лидирует по расширению охотугодий для ДВ-гектара
Всего 1,5 процента этой категории земель недоступны для использования.
Всего 1,5 процента этой категории земель недоступны для использования.
Хабаровский край лидирует на Дальнем Востоке по количеству выданных
По информации министерства по развитию Дальнего Востока, Хабаровский край уменьшил охотничьи угодья до 1,5%, это лучший показатель на Дальнем Востоке.
«Все субъекты сейчас приняли свои нормативные акты, где описали все свои охотугодья, которые не попадают под программу “дальневосточный гектар”. К 10 октября мы обновим все пакеты и пересчитаем площадь, доступную для проекта», — рассказал на совещании по вопросам реализации проекта заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.
Всего в Хабаровском крае поступило 15679 заявление на получение земельного участка, 6833 участка уже выдано. Регион лидирует на Дальнем Востоке по количеству
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», площадь участков, доступных в рамках проекта «Дальневосточный гектар», существенно расширена после принятия поправок в федеральный закон, которые вступили в силу с 1 октября.