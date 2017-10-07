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05:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край лидирует по расширению охотугодий для ДВ-гектара

Всего 1,5 процента этой категории земель недоступны для использования.

Хабаровский край лидирует на Дальнем Востоке по количеству выданных ДВ-гектаров и сокращению охотугодий. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе минвостокразвития, в регионе завершилась работа по расширению земель, возможных к выдаче в рамках проекта.

По информации министерства по развитию Дальнего Востока, Хабаровский край уменьшил охотничьи угодья до 1,5%, это лучший показатель на Дальнем Востоке.

«Все субъекты сейчас приняли свои нормативные акты, где описали все свои охотугодья, которые не попадают под программу “дальневосточный гектар”. К 10 октября мы обновим все пакеты и пересчитаем площадь, доступную для проекта», — рассказал на совещании по вопросам реализации проекта заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.

Всего в Хабаровском крае поступило 15679 заявление на получение земельного участка, 6833 участка уже выдано. Регион лидирует на Дальнем Востоке по количеству ДВ-гектаров, оформленных в пользование.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», площадь участков, доступных в рамках проекта «Дальневосточный гектар», существенно расширена после принятия поправок в федеральный закон, которые вступили в силу с 1 октября.

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