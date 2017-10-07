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05:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Участок дороги на улице Пограничной во Владивостоке перекрыли до 15 октября

Здесь ремонтируют ливневую канализацию, разрушенную летними дождями.

Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.

Перекрыть участок дороги на улице Пограничной во Владивостоке от пересечения с Семеновской до Батарейной решено для ремонта ливневой канализации в этом месте, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ранее здесь дожди разрушили ливневку и брусчатку на тротуаре.

«Сегодня ночью на улице Пограничной в районе домов № 10 и 12 начались работы по ремонту сети ливневой канализации. В связи с этим, движение автотранспорта по улице Пограничной будет закрыто. Объезд будет осуществляться по улицам Батарейной, Западной, Пологой, Алеутской и Лесному переулку», — гласит сообщение мэрии,

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, ливневой коллектор на улице Пограничной был разрушен ливневыми осадками. Подрядной организации ООО «Автобан-ДВ» предстоит выполнить большой объем работ в сжатые сроки, а именно — проложить трубу под проезжей частью сечением 1000 миллиметров. Планируется, что работы завершатся к 15 октября.

Напомним, прошедшие в конце августа дожди разворотили часть тротуара из брусчатки в центре Владивостока, напротив стадиона «Динамо». Где-то плитка стала разъезжаться и проваливаться, а в одном месте вода размыла все до канализационного колодца. Тогда власти сообщали, что восстанавливать тротуар можно будет только после ремонта ливневки.

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