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08:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Рособрнадзор назвал вузы, оставшиеся без аккредитации и лицензии

Запрещен прием документов в «Воронежский экономико-правовой институт» и в «Самарскую гуманитарную академию».

Действие лицензии трех российских вузов прекращено в период с 29 сентября по 5 октября 2017 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Уточняется, что образовательные учреждения лишились лицензии после проведения проверки.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии НОУ ВПО (негосударственное образовательное учреждение высшего образования) «Международная академия оценки и консалтинга», ОАНО ВО «Институт Экономики Бизнеса» и ЧОУ ВО (частное образовательное учреждение высшего образования) «Сочинский институт экономики и информационных технологий», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, прием документов запрещен в липецкий филиал АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» и в ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия».

Ведомство отмечает, что государственной аккредитации лишилась ЧОУ ВО «Академия социального образования» по специальностям «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Психологические науки» и «Образование и педагогические науки».

Напомним, в случае аннулирования лицензии на ведение образовательной деятельности вуз обязан прекратить ее. В случае лишения государственной аккредитации учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

Однако такой вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать студентам отсрочку от службы в армии по призыву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Рособрнадзоре заявили о прекращении приема «Московскую академию экономики и права» и в «Академию МНЭПУ».

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