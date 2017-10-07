Рособрнадзор назвал вузы, оставшиеся без аккредитации и лицензии
Запрещен прием документов в «Воронежский
Запрещен прием документов в «Воронежский
Действие лицензии трех российских вузов прекращено в период с 29 сентября по 5 октября 2017 года, сообщили в
Уточняется, что образовательные учреждения лишились лицензии после проведения проверки.
«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии НОУ ВПО (негосударственное образовательное учреждение высшего образования) «Международная академия оценки и консалтинга», ОАНО ВО «Институт Экономики Бизнеса» и ЧОУ ВО (частное образовательное учреждение высшего образования) «Сочинский институт экономики и информационных технологий», — сообщили в
Кроме того, прием документов запрещен в липецкий филиал АНОО ВО «Воронежский
Ведомство отмечает, что государственной аккредитации лишилась ЧОУ ВО «Академия социального образования» по специальностям «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Психологические науки» и «Образование и педагогические науки».
Напомним, в случае аннулирования лицензии на ведение образовательной деятельности вуз обязан прекратить ее. В случае лишения государственной аккредитации учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.
Однако такой вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать студентам отсрочку от службы в армии по призыву.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Рособрнадзоре заявили о прекращении приема «Московскую академию экономики и права» и в «Академию МНЭПУ».