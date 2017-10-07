Зима близко: хабаровчан просят спасти людей, оставшихся без крова
Для этого жителям города достаточно поделиться едой и вещами.
Для этого жителям города достаточно поделиться едой и вещами.
В связи с предстоящими заморозками, отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии запустил акцию в помощь оставшимся без крова людей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На данный момент больше всего нужны мужские теплые вещи: обувь, шапки, варежки и шарфы. Из еды можно принести лапшу быстрого приготовления, так как в холодное время года она помогает быстро согреться.
— Это один из проектов, которые мы проводим в рамках благотворительности. В социальный отдел при
Принести помощь нуждающимся можно по адресу: ул. Воронежская, 49А, телефон