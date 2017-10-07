Зима близко: хабаровчан просят спасти людей, оставшихся без крова

— Это один из проектов, которые мы проводим в рамках благотворительности. В социальный отдел при Свято-Елисаветинском храме приходят мамочки-одиночки, женщины, находящиеся в трудной ситуации, бездомные и другие обездоленные люди. Бывает, некоторые из них появляются у нас на пороге совсем босые и раздетые. Люди приходят постоянно — от 50 до 100 человек за месяц. Поэтому акция не имеет определенных сроков проведения. Еще нам не хватает добровольцев. Нужны люди, которые готовы помочь час-два в день — отсортировать вещи, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии Николай Ворожбит. На гуманитарном складе также организован сбор угля и дров. Их доставят в частные дома пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям.



Принести помощь нуждающимся можно по адресу: ул. Воронежская, 49А, телефон 8 (4212) 24−30−61 .