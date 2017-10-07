Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
МВД: бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Умерла актриса Анна Вяземски
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
05:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Зима близко: хабаровчан просят спасти людей, оставшихся без крова

Для этого жителям города достаточно поделиться едой и вещами.

В связи с предстоящими заморозками, отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии запустил акцию в помощь оставшимся без крова людей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На данный момент больше всего нужны мужские теплые вещи: обувь, шапки, варежки и шарфы. Из еды можно принести лапшу быстрого приготовления, так как в холодное время года она помогает быстро согреться.

 — Это один из проектов, которые мы проводим в рамках благотворительности. В социальный отдел при Свято-Елисаветинском храме приходят мамочки-одиночки, женщины, находящиеся в трудной ситуации, бездомные и другие обездоленные люди. Бывает, некоторые из них появляются у нас на пороге совсем босые и раздетые. Люди приходят постоянно — от 50 до 100 человек за месяц. Поэтому акция не имеет определенных сроков проведения. Еще нам не хватает добровольцев. Нужны люди, которые готовы помочь час-два в день — отсортировать вещи, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии Николай Ворожбит. На гуманитарном складе также организован сбор угля и дров. Их доставят в частные дома пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Принести помощь нуждающимся можно по адресу: ул. Воронежская, 49А, телефон 8 (4212) 24−30−61.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Зоосад «Приамурский» - в любую точку страны
Игроки «СКА-Хабаровск» сыграли за сборные Армении и Грузии
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
Лас-вегасский стрелок оказался миллионером
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Телекомпания ВИD сменила пугавшую всех 30 лет заставку
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь