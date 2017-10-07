Курсанты владивостокского филиала института МВД приняли присягу

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Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.

Торжественная церемония приведения к Присяге курсантов первого курса Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России состоялась во Владивостоке у Мемориала Памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Всего клятву верности Родине принесли 46 певрокурсников.

Среди юношей и девушек, принявших решение служить в МВД, много продолжателей семейных династий сотрудников органов внутренних дел. Начальник филиала полковник полиции Сергей Бакшутов, обратившийся с приветственным словом к курсантам, поздравил будущих стражей правопорядка со знаменательным событием в их жизни.

В завершении церемонии приведения к Присяге присутствующие почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к мемориалу.