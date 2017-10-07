Зоосад «Приамурский» зовет на юбилей жителей Хабаровского края

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 октября, AmurMedia.

В Хабаровске зоосад имени Сысоева отмечает день рождения. Учреждению исполняется 15 лет, а отпраздновать важную дату приглашают всех жителей Хабаровского края. Торжество состоится завтра, 8 октября, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В зоосаде с 11.00 до 15.00 гостей ждут занимательные викторины, выставка книг и журналов о животных и истории зоосада, игры, мастер-классы, а также концертно-развлекательная программа с элементами шоу мыльных пузырей. В 12.30 состоится церемония торжественного открытия двух новых вольеров. В комфортные жилища переедут любимец детворы белый медведь Хабар, а также новый обитатель резервата — африканский львенок Аслан.