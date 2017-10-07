Зоосад «Приамурский» зовет на юбилей жителей Хабаровского края
Резервату дальневосточных животных исполняется 15 лет.
Резервату дальневосточных животных исполняется 15 лет.
Хабаровск, 7 октября, AmurMedia.
В Хабаровске зоосад имени Сысоева отмечает день рождения. Учреждению исполняется 15 лет, а отпраздновать важную дату приглашают всех жителей Хабаровского края. Торжество состоится завтра, 8 октября, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на
В зоосаде с 11.00 до 15.00 гостей ждут занимательные викторины, выставка книг и журналов о животных и истории зоосада, игры,
Для всех гостей праздника Почта России приготовила подарок: специально к 15-летию зоосада «Приамурский» разработали дизайн открытки с изображением его обитателей. Тираж ограничен — всего 700 экземпляров. Все желающие смогут бесплатно отправить карточку прямо из резервата, для этого на территории учреждения установят специальный почтовый ящик. В течение всего праздника будут работать аниматоры и аквагримеры, а также ростовые куклы Тоша и Ероша, тигр Бархат и инопланетянин.