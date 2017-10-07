Лучшего учителя Приморья 2017 года наградили в Москве
Валерий Думлер получил специальный приз «За настойчивость в достижении цели».
Валерий Думлер получил специальный приз «За настойчивость в достижении цели».
Педагог из Приморского края Валерий Думлер получил награду на всероссийском этапе конкурса «Учитель года — 2017». Жителю Владивостока вручили специальный приз «За настойчивость в достижении цели».
В 2016—2017 учебном году Валерий Думлер участвовал в краевом конкурсе «Учитель года», где занял первое место. Его направили на всероссийский этап, который состоялся в Москве. Как сообщает
«За особое упорство и настойчивость в достижении поставленных целей, умение принимать ответственность за свои действия, добиваться успешной реализации идей и проектов в своей профессиональной и общественной деятельности», — говорится в дипломе участника.
Как писало РИА «Восток-Медиа», Валерий Думлер преподаёт ОБЖ и физкультуру в средней школе № 82 во Владивостоке. Общий стаж работы составляет 37 лет. Учитель руководит школьным общественным объединением учителей ОБЖ И физкультуры, постоянно проводит обучающие семинары, тренинги для педагогов, ведёт наставническую работу с молодыми специалистами. Сам Валерий Думлер считает, что конкурсы профессионального мастерства делают людей другими.