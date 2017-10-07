Лучшего учителя Приморья 2017 года наградили в Москве

Источник: Восток Медиа

Педагог из Приморского края Валерий Думлер получил награду на всероссийском этапе конкурса «Учитель года — 2017». Жителю Владивостока вручили специальный приз «За настойчивость в достижении цели».

В 2016—2017 учебном году Валерий Думлер участвовал в краевом конкурсе «Учитель года», где занял первое место. Его направили на всероссийский этап, который состоялся в Москве. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в Москве он получил специальной приз педагогического издания «Учительская газета» имени Геннадия Селезнева, который был её редактором с 1988 по 1991 годы и одним из основателей первого в стране профессионального педагогического конкурса.

«За особое упорство и настойчивость в достижении поставленных целей, умение принимать ответственность за свои действия, добиваться успешной реализации идей и проектов в своей профессиональной и общественной деятельности», — говорится в дипломе участника.