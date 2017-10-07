Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
МВД: бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
Меркель направила Путину соболезнования после крупного ДТП в РФ
Умерла актриса Анна Вяземски
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
05:52 (мск), источник: Восток Медиа

Лучшего учителя Приморья 2017 года наградили в Москве

Валерий Думлер получил специальный приз «За настойчивость в достижении цели».

Источник: Восток Медиа

Педагог из Приморского края Валерий Думлер получил награду на всероссийском этапе конкурса «Учитель года — 2017». Жителю Владивостока вручили специальный приз «За настойчивость в достижении цели».

В 2016—2017 учебном году Валерий Думлер участвовал в краевом конкурсе «Учитель года», где занял первое место. Его направили на всероссийский этап, который состоялся в Москве. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в Москве он получил специальной приз педагогического издания «Учительская газета» имени Геннадия Селезнева, который был её редактором с 1988 по 1991 годы и одним из основателей первого в стране профессионального педагогического конкурса.

«За особое упорство и настойчивость в достижении поставленных целей, умение принимать ответственность за свои действия, добиваться успешной реализации идей и проектов в своей профессиональной и общественной деятельности», — говорится в дипломе участника.

Как писало РИА «Восток-Медиа», Валерий Думлер преподаёт ОБЖ и физкультуру в средней школе № 82 во Владивостоке. Общий стаж работы составляет 37 лет. Учитель руководит школьным общественным объединением учителей ОБЖ И физкультуры, постоянно проводит обучающие семинары, тренинги для педагогов, ведёт наставническую работу с молодыми специалистами. Сам Валерий Думлер считает, что конкурсы профессионального мастерства делают людей другими.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Приморцы советуют Тарасенко использовать подарок Трутнева
Шестой полевой не помог: хабаровский «Амур» проиграл «Трактору»
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
Лас-вегасский стрелок оказался миллионером
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Телекомпания ВИD сменила пугавшую всех 30 лет заставку
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь